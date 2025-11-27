Batman'da abartılı egzoz kullanan 5 araç sürücüsüne 104 bin lira ceza

BATMAN’da polis ekiplerince, abartılı egzoz kullanan 1 otomobil ve 4 motosiklet sürücüsüne toplam 104 bin 256 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle ‘abartılı egzoz’ olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanan ve vatandaşların huzurunu bozan 1 otomobil ve 4 motosiklet sürücüsüne, farklı maddelerden toplamda 104 bin 256 lira cezai işlem uygulandı. (DHA)

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Ceza kesilen araçlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)