Batman'da apartman dairesinde yangın: Yatalak hasta hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi

Batman'da apartman dairesinde çıkan yangında 77 yaşındaki yatalak hasta Abdulmenaf Görnü hayatını kaybetti, 14 kişi de dumandan etkilendi.

Merkez Kardelen Mahallesi’ndeki TOKİ konutları C-28 Blok’ta bulunan 10 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evdeki yatalak hasta Abdulmenaf Görnü’nün hayatını kaybettiği belirlenirken, apartmanda dumandan etkilenen 14 kişi tahliye edildi. Görnü’nün cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Dumandan etkilenenler ise ayakta tedavi edildi.

İlk belirlemelere göre, yangının çocuk odasında kısa devre yapan lambadan çıkan kıvılcımların yorganları tutuşturmasıyla çıktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.