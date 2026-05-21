Batman'da asansör boşluğunu düşen kişi hayatını kaybetti
Batman’da elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kalan iki kişiyi kurtarmak isteyen 67 yaşındaki Ziya Baltaş, kapıyı açtığı sırada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayda mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak: AA
67 yaşındaki Ziya Baltaş, Belde Mahallesi'nde yaşadığı sitede elektriğin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için asansör kapısını açmaya çalıştı.
Baltaş, kapının aniden açılmasıyla asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Asansörde mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.