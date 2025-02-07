Batman'da atık petrol havuzunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA
BATMAN'da atık petrol havuzunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Merkeze bağlı Yakıtlı köyünde bulunan petrol kuyusu yanındaki atık petrol havuzunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)