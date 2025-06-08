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Batman'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi

Batman'da balkondan düşen 1 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.

Güncel
  • 08.06.2025 00:04
  • Giriş: 08.06.2025 00:04
  • Güncelleme: 08.06.2025 00:07
Kaynak: AA
Batman'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi

Batman'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Y.E.G. Kültür Mahallesi'nde bulunan apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri bebeğin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Bebeğin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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