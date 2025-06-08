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Batman'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi: Soruşturma başlatıldı

Batman’ın Kültür Mahallesi’nde 1 yaşındaki Y.E.G., 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 08.06.2025 12:10
  • Giriş: 08.06.2025 12:10
  • Güncelleme: 08.06.2025 12:13
Kaynak: DHA
Batman'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi: Soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: DHA

Batman'da  3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Y.E.G. (1) isimli bebek, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi.

Apartmanın 3'üncü katında yaşayan ailenin bebekleri Y.E.G. (1), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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