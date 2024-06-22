Batman'da bazı bölgeler 'geçici güvenlik bölgesi' ilan edildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi.

Batman Valiliği, Gercüş ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ilan edilen geçici güvenlik bölgelerine, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu belirtildi.

Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzeyde Yakaköy doğusu, Amaşema Tepe, Korkabaniya Tepe, Hanemir Tepe, Bermika Tepe, doğuda Guharamehir Tepe batısı, Diyanigörgiş Tepe batısı, Ardabahli Tepe, Kernaraza Tepe batısı, güneyde, Aydınca köyü kuzeyi ve kuzeybatısı, Hasanora Tepe, Dereiçi köyü kuzeyi, Berharame Tepe ve batıda Kelkeşahmes sırtlarının kuzeyi, Bahrek Deresinin doğusu, Guharaciyaka Tepenin doğusu, Miske Dere ve Hanemir Tepesinin doğusu arasında kalan arazi kesimleri 22 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."