Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü

HABER MERKEZİ

Batman'da içerisinde kamu çalışanlarının olduğu Sason Kaymakamlığı'na ait aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Sason ilçesinde bilirkişi ekibini taşıyan sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin isimleir ise şöyle:

Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Bölge Müdürü Fesih Barut, Batman Müze Müdürü Alper Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümünde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, şoför Mazlum Yılmaz.

KEŞİF SONRASI YAŞANDI

Batman Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Sason ilçesinde 23.06.2025 tarihinde saat 14:10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir.

İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiği anlaşılmıştır.

Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta Jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."