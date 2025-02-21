Batman'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Batman'da park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Çamlıtepe Mahallesi'nde dün gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, araçta 3 arkadaşıyla oturan Rojhat K. (25) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.