Batman'da bir ilkokula "Gazze Şehitleri" adı verildi

Batman'da yeni açılan bir ilkokula "Gazze Şehitleri" ismi verildi.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Batman Şubesi, yeni açılan bir ilkokula "Gazze Şehitleri" ismi verildiğini duyurdu.

Sendika'dan yapılan açıklamada, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, Tilmerç Mahallesi'nde yeni açılan bir okula "Gazze Şehitleri İlkokulu" adının verildiği aktarıldı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, şunları kaydetti:

"Batman Valiliği ve Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün almış oldukları bir kararla Batman Tilmerç Mahallesinde yeni açılan bir okula 'Gazze Şehitleri İlkokulu' adının verilmesi 3 Ağustosun ruhuna ayrı bir anlam kazandırmıştır. Batman Valisi Sayın Ekrem Canalp ile Batman İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mahmut Kurtaran’a şükranlarımızı sunuyoruz."