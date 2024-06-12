Batman'da bir tırda 19 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda 19 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler takibe aldıkları bir tırı durdurdu. Tır ile bağlantılı olan bir otomobilin de kaçmaya çalıştığını fark eden polisler kısa süreli kovalamacanın ardından otomobili de durdurdu.

Tırda yapılan aramada 19 kilogram sentetik uyuşturucu, tabanca ve tabancaya ait 7 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 905 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.