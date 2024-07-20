Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Batman'da çantasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 20.07.2024 16:33
  • Giriş: 20.07.2024 16:33
  • Güncelleme: 20.07.2024 16:34
Kaynak: AA
Batman'da çantasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Batman'da çantasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası otobüsle kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

İstanbul'dan otobüsle Batman'a gelen M.Ş.G'nin çantasında yapılan aramada 195 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ş.G. polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol