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Batman'da çaydan geçerken suya kapılan kişi boğuldu

Batman'da Sason Çayı'ndan geçmeye çalışan Abdüllatif Yaman isimli yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 26.01.2024 16:17
  • Giriş: 26.01.2024 16:17
  • Güncelleme: 26.01.2024 16:18
Kaynak: AA
Batman'da çaydan geçerken suya kapılan kişi boğuldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde çaydan karşıya geçmek isteyen kişi, suya kapılarak boğuldu.

Kaletepe köyünde yaşayan Abdüllatif Yaman (72) yolcu minibüsünden indikten sonra evine gitmek için Sason Çayı'na girdi.

Karşıya geçmek isterken dengesini kaybeden Yaman, suya kapıldı. Bir süre sürüklenen Yaman'ı çevredekiler sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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