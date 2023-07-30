Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Atatürk Bulvarı'nda 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen kişi yanında bulundurduğu tabancayla 22 yaşındaki Ferhat U'ya ateş açtı.

Ağır yaralanan Ferhat U, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan kişinin yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.