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Batman'da cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 23:52
  • Giriş: 07.12.2024 23:52
  • Güncelleme: 07.12.2024 23:56
Kaynak: AA
Batman'da cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince, 5 Aralık'ta Bayındır Mahallesi'nde gerçekleşen cinayet olayında zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekipler, olay anını gösteren KGYS kamerasından yaptıkları inceleme neticesinde olaya karıştıkları biri yaşı küçük olmak üzere 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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