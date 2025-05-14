Batman'da dorsesiz TIR alev alev yandı

BATMAN'da bilinmeyen bir nedenle alev alan dorsesiz TIR'daki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın gece saatlerinde Batman- Hasankeyf yolu Demirbilek köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen dorsesiz TIR seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden hemen sağa çekerek ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında TIR, kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)