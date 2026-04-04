Batman'da elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Batman'da ahırda elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Oymataş köyünün Ünlüce mezrasında yaşayan Miran Tutar, hayvanları sağmak için gittiği ahırda elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tutar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.