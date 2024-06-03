Batman'da Hakkari protestosu: 3 kişi gözaltına alındı

Batman'da Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek eylem yapmak isteyen yurttaşlara polis müdahale etti. Müdahale sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla Batman’da eylem yapmak isteyen yurttaşlara polis müdahale etti. 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Eş Başkan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı ve belediye yönetimine kayyum atandı. Durumu protesto etmek için Batman’da aralarında DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün de olduğu yurttaşlar il binası önünde toplandı.

Atatürk Parkı’na kadar yürüyüş yaparak basın açıklaması yapılmak istendi. Bunun üzerine polis, yürüyüşün yasak olduğunu söyleyerek müdahale etti. 3 kişiyi gözaltına aldı.

Müdahalenin ardından, il binası önünde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Resul Çetin, “Hakkari Belediye Eş Başkanımızın gözaltına alınması ve ardından da Hakkari Belediyemize kayyum atanması, Kürt halkına ve onun siyasal iradesine yönelik açık bir düşmanlık ve özgürlük iradesini kırmaya dönük beyhude bir hezeyandır. Bu faşizmi en kararlı ve en güçlü şekilde kınıyor, bu kararları tanımıyor, irade kırımı amaçlı tüm bu antidemokratik uygulamalara karşı süreklileşen bir mücadele süreci geliştireceğimizi duyuruyoruz” dedi.