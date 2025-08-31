Batman'da halatı koparak düşen asansördeki kişi hayatını kaybetti: 2 gözaltı

Batman'da halatı kopan asansördeki kişi yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, dün akşam 3'üncü kattaki evine gidebilmek için binanın dışına yaptırdığı asansöre bindi.

Bu sırada halatı kopan asansör zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında asansörü yaptıkları tespit edilen O.N. (40) ile A.N'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.