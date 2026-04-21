Batman'da heyelan: Grup köy yolu ulaşıma kapandı

Batman'da grup köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.

  • 21.04.2026 16:27
  • Güncelleme: 21.04.2026 16:30
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle grup köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güvercinlik, Yiğitler, Geçitli, Soğanlı, Kulaksız, Dağçatı ve Dörtbölük köylerine ulaşımı sağlayan grup köy yolunun Yiğitler mevkisinde, ilçede etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolu tekrar ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

