BATMAN ’da hırsızlık şüphelisi kadına ev hapsi

BATMAN’da, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir evde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası çalışma başlatıldı. Çalışmada, olayın faili olduğu belirlenen kadın şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ile 15 fişek, 8 tam altın, 11 yarım altın, 25 çeyrek altın, 1 çift küpe, 1 altın yüzük, 1 ucunda çeyrek altın bulunan kelepçeli bileklik, 1 ucunda çeyrek altın bulunan mavi renkte bileklik, 66 santimetre uzunluğunda ucunda yarım altın bulunan zincir kolye ele geçirildi. Tabancanın evdeki başka bir kişiye ait olduğu belirlenirken, hırsızlık şüphelisi kadın ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, bakıma muhtaç çocuğu olması sebebiyle ev hapsi cezasına çarptırıldı.