Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Batman’ın Kozluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Karpuzlu köyü mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 PN 0805 plakalı otomobil ile 34 UM 008 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.