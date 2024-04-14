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Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.04.2024 14:29
  • Giriş: 14.04.2024 14:29
  • Güncelleme: 14.04.2024 14:29
Kaynak: AA
Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Batman’ın Kozluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Karpuzlu köyü mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 PN 0805 plakalı otomobil ile 34 UM 008 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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