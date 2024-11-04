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Batman'da İpek Er'in annesinden kayyuma tepki: Hiç mi şerefiniz yok?

Batman'da uzman çavuş Musa Orhan tarafından 1 Temmuz 2020 tarihinde cinsel istismara maruz bırakılması sonucu intihara sürüklenen İpek Er’in annesi, DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösterdi. İpek Er'in annesi, “Hiç mi şerefiniz yok?” ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 04.11.2024 09:50
  • Giriş: 04.11.2024 09:50
  • Güncelleme: 04.11.2024 10:01
Batman'da İpek Er'in annesinden kayyuma tepki: Hiç mi şerefiniz yok?
Fotoğraf: MA

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

Batman'ın Beşirli ilçesinde uzman çavuş Musa Orhan tarafından 1 Temmuz 2020 tarihinde cinsel istismara maruz bırakılması sonucu intihara sürüklenen İpek Er’in annesi kayyum atamalarına tepki gösterdi.

MA'nın haberine göre; Batman Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra Belediye Eşbaşkanı Gulistan Sönük ve beraberindekiler belediye binası önüne giderken, uzman çavuş Musa Orhan tarafından cinsel istismara maruz bırakılması sonucu intihara sürüklenen İpek Er’in annesinden tepki geldi.

İpek Er'in annesi, “Hiç mi şerefiniz yok?” sözleriyle tepki gösterirken, polis ablukasına alınan belediye binası önünde toplanan yurttaşlar da “Hırsız kayyumlar gidecek ve halka hesap vereceksiniz” sloganları attı.

Yurttaşların, belediye binası önündeki bekleyişleri sürüyor.

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