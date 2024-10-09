Batman'da ipte asılı halde bulunan çocuğun dosyası cinsel istismar tespitine rağmen kapatıldı!

Batman’ın Kozluk ilçesinde evlerinin önünde iple asılı halde bulunan çocuğa ilişkin soruşturma, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan ve cinsel istismarın kanıtlandığı raporlara rağmen kapatıldı.

"Somut delil yoktur" denilerek istismar dosyasının kapatılırken, 8 yaşındaki çocuğun ise "oyun maksadayla" bahçedeki ipi boynuna doladığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği iddia edildi.

Ocak 2024’te medyaya yansıyan ve Demirören Haber Ajansı (DHA), kaynaklı habere göre, Batman’ın Kozluk ilçesinde evlerinin önünde asılı bulunan 8 yaşındaki çocuk, hastanede tedaviye alındı. Sosyal medyada çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarının ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca da bir açıklama yapıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, olaya ilişkin herhangi bir gözaltı bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"07/01/2024 günü Batman ili Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan mağdur kız çocuğunun tedavisine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilmektedir. Soruşturmayla ilgili tüm deliller ivedi bir şekilde toplanmış olup, bazı yerel basın organlarının sosyal medyalarında iddia edildiği üzere olayla ilgili bu aşamada gözaltına alınan kimse bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu intihar olayının nedenine ilişkin araştırmaya Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

DOSYA SESSİZ SEDASIZ KAPATILDI

Medya Koridoru'ndan Canan Kaya, Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili cinsel istismar şüphesiyle soruşturma başlattığını ancak Adli Tıp Raporu'ndaki bulgulara rağmen dosyanın 26 Nisan 2024’te alınan ek raporla ‘somut delil yoktur’ denilerek kapatıldığını yazdı.

Olayın üzerinden 9 ayın ardından hastanede tedavisi sona eren çocuğun konuşma yetisini kaybettiği ve yatağa bağlı kalacak şekilde yaralandığı belirtilen yazıda Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’ndan alınan ilk Adli Tıp Raporu'na dikkat çekildi.

Rapora göre, olay yerinden alınan ve biri çocuk olmak üzere 3 erkek şahsın kıyafetleri incelendi. Hem kıyafetlerde hem de çocuğun genital bölgesinde sperm saptandı. Ancak rapordaki önemli bulgulara rağmen, 26 Nisan 2024’te alınan ek bir raporla "somut delil yoktur" denilerek dosya kapatıldı.

Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararında, "Olay günü mağdur ile aynı ikamette bulunan annesinin ve kardeşlerinin beyanları ile olayın meydana geldiği yerin özellikleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, mağdurun oyun oynarken bahçelerindeki direkte asılı halde bulunan ipi oyun maksadıyla boynuna dolaması sonucunda olayın gerçekleştiği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ailenin sıkı siyasi ilişkileri olduğuna yönelik iddialar olduğunu aktaran Kaya, yazısında, "Adli tıp raporunu 3 ayrı adli tıp uzmanına yorumlattım. Üçü de ‘yüzde yüz cinsel istismar var’ diyor. Peki bu kadar somut delil karşımızda dururken, hangi ‘güçlü el’ devreye girdi ve Şeyma S’nin dosyasını ek rapor aldırarak jet hızıyla kapattı?" diye sordu.