Batman'da 'kaçak bungalov' tartışması: AKP'li yöneticiden Vali'ye cevap

Batman’da kaçak bungalov evlerin yıkılmasının ardından Vali Ekrem Canalp’in 'kaçak yapılardan' bahsettiği sözleri kentte tartışmaları yeniden başlattı.

Batman SonSöz haber sitesinin aktardığına göre Canalp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kaçak yapılaşma sadece bir imar ihlali değil, geleceğimizi yok eden toplu bir katliamdır. Daha önce yaptığımız yıkımlar gibi yeni yapılan hiçbir kaçak yapı da müsamaha görmeyecek" derken "Yenilerini yapmaya kalkışanlara açıkça söylüyorum, bunlara müteahhit demiyorum, sahtekâr, düzenbaz diyorum. Şeref ve haysiyetten yoksun kişiler" ifadelerini kullanmıştı.

Valinin açıklamalarına ilk tepki AKP MKYK üyesi Murat Çiçek’ten geldi. Çiçek, “Vali de olsa hakaret edemez” diyerek Canalp’in üslubunu eleştirdi. Daha sonra yaptığı ikinci açıklamada geri adım atan Çiçek, bu kez Vali Canalp’e destek verdi.

Tartışmalara DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu da katıldı. Batman Çağdaş Gazetesi’nin haberine göre Oduncu, “Vali unutmasın: Eğer kaçak yapılaşma bu kadar yaygınsa, bu tablo yalnızca halkın değil, idarenin de sorumluluğudur. O yüzden halka parmak sallamadan önce, kendi yönetim anlayışının yarattığı tabloya bakmalıdır” ifadelerini kullandı.

Son olarak Batman Valiliği de yeni bir açıklama yayımlayarak tartışmalara yanıt verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, hem Milletvekili Oduncu’ya hem de kaçak yapılara yönelen müteahhitlere yanıt verildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Şehrimizdeki en önemli sorunlardan biri olan kaçak yapılaşma ile mücadele, yalnızca bir imar meselesi değil; halkımızın can güvenliği, geleceği ve şehrimizin sağlıklı gelişimi açısından vazgeçilmez bir zorunluluktur.

Deprem gerçeği bize bir kez daha göstermiştir ki, kaçak yapılaşmaya göz yummak geleceğimizi yok etmektir. Bu nedenle Batman’da hiçbir kaçak yapıya müsamaha edilmeyecek, tespit edilenler yıkılacak ve yeni girişimlere asla izin verilmeyecektir.

Konuşmalarımızda da defalarca vurguladığımız üzere; - İşini düzgün yapan, dürüst çalışan müteahhitlere saygımız vardır. Ancak halkımızın emeğini sömüren, maddi menfaatleri için Batmanlıların hayallerini çalan, tarım arazilerine tecavüz eden, kaçak yapı yapan sözde müteahhitlerle mücadelemiz tavizsiz devam edecektir.

Bu noktada hatırlatmak isteriz ki; vekil olduğunu iddia edenler, halkımızın emeğini sömüren kaçak yapı yapan sözde müteahhitleri değil, Batman halkının geleceğini sahiplenmelidir. Kamu düzenini, adaleti ve Batman’ın yarınlarını koruma kararlılığımız tamdır."