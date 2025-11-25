Batman'da kapalı yola giren 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

BATMAN’da, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan yan yola giren 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu OSB mevkisinde meydana geldi. C.B. ile F.B. idaresindeki 2 otomobil, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı yan yola, trafik levhaları ile ışıklı trafik işaretlerine çarparak girdi. Bozuk yolda ilerleyen otomobillerden öndeki araç çukura düştü, arkadan gelen otomobil de çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan M.B., B.B., F.B., M.A.B., V.İ. ve K.Ç. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

‘YOLUN KULLANIMA KAPALI OLDUKLARINI FARK ETMEMİŞLER’

Batman Valiliği tarafından yaşanan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, “24.11.2025 tarihinde saat 17.35 sıralarında Batman-Beşiri yolu OSB mevkiinde meydana gelen kazada; iki sürücünün yol çalışması yapılan, trafiğe kapalı yan yola trafik levhaları ve ışıklı trafik işaretlemelerine çarparak girdikleri ve bozuk olan yolda önden giden aracın çukura düştüğü ve diğer aracın arkadan çarpması neticesinde kazanın gerçekleştiği tespit edilmiştir. C.B isimli sürücünün sevk ve idaresindeki araç ile kardeşine ait F.B isimli sürücünün otomobiline arka kısmından çarpması neticesinde iki araçta yolcu olarak bulunulan M.B, B.B, F.B, M.A.B, V.İ ve K.Ç isimli şahıslar hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, genel durumları iyi olarak hastanede tedavileri devam etmektedir. Kaza trafiğe kapalı alanda gerçekleşmiştir. Ekiplerimizce kazaya karışan sürücüler ile yapılan görüşmede; yolun kullanıma kapalı olduklarını fark etmediklerini beyan etmişlerdir" denildi. (DHA)