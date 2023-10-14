Batman'da kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü

Batman'da kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cudi Mahallesi'nde yürüyen Vahdettin G'yi (36) takip eden kayınbiraderi R.G. arkasından yaklaşarak silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Vahdettin G. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheli R.G'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.