Batman'da kayıp Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Batman'da 3 gün önce Petrol Mahallesi'ndeki evinden ayrılan, gazeteci Mehmet Kızmaz'ın kardeşi Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedenine Hasankeyf'te ulaşıldı.

Batman'da evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Rojvelat Kızmaz'ın canszı bedenine ulaşıldı.

Gazeteci Metin Yoksu, sosyal medya hesabından gazeteci Mehmet Kızmaz'ın kardeşi Rojvelat Kızmaz'a ilişkin açıklama yaptı.

Yoksu, açıklamada, "Meslektaşımız Mehmet Kızmaz'ın kayıp kardeşinin cansız bedenine Hasankeyf'te ulaşıldı!" ifadelerine yer verdi.

Rojvelat Kızmaz'ın Dersim'de 3 yılı aşkın süredir kayıp olan Gülistan Doku'nun arkadaşı olduğu belirtildi.

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Gazeteci Mehmet Kızmaz, 10 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kardeşinin 9 Şubat'tan bu yana kayıp olduğunu belirttmişti. Kızmaz, olayla ilgili olarak Emniyet'e kayıp ihbarında bulunmalarına rağmen 3 gündür bir dönüş alamadıklarını söylemişti.

Kızmaz, güvenlik kurumlarını konuyla ilgili duyarlı olmaya çağırmıştı.

Ailenin kendi imkanları ile yürüttüğü arama çalışmalarında Rojvelat'a ait olduğu değerlendirilen kıyafetler baraj kenarında bulunmuştu. Mehmet Kızmaz, kıyafetlerin bulunduğu ana kadar kendileriyle bir iletişim kurulmadığını belirtmişti.

Tepkilerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Çalışamalar dün gece saatlerinde bırakılmasının ardındna bugün saat 09'da devam etmişti. Arama ekibinde yalnızca 2 dalgıç olmasına tepki gösteren aile alanın geniş olması nedeniyle destek talebinde bulunmuştu.