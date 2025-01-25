Batman'da kayyum işçiye diz çöktüremeyecek

Bilge Su YILDIRIM

DEM Parti yönetimindeki Batman Belediyesi’ne kayyum atandıktan sonra işten çıkarılan işçilere önceki gün 18 işçi daha eklendi. DEM Partili belediyeye kayyum atandıktan sonra kayyumun kararıyla işlerine son verilen 58 işçi 20 günü aşkın süredir belediye önünde nöbet tutarken önceki gün 18 işçiye daha ‘İş akdiniz feshedilmiştir’ mesajının atıldığı öğrenildi.

İşçiler, DİSK/Genel-İş Batman Şubesi ile birlikte belediye önünde tuttukları nöbeti sürdürürken böylece kayyum yönetiminin işten çıkardığı çalışan sayısı 79’a yükselmiş oldu.

DİSK/Genel-İş Batman Şubesi Eş Bakanları, sürece ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

Eş Genel Başkan Narin Erol, kayyumun hem belediye içinde hem de kent üzerinde bir korku iklimi yaratmaya çabaladığını söyledi. Kayyumun yılın başından bu yana her Cuma kademe kademe işten çıkarma gerçekleştirdiğinin altını çizen Erol, şunları söyledi:

"İşçi arkadaşlar işten çıkarmalar hafta hafta yapılınca ‘Piyango bu hafta kimde acaba’ diyerek şakalaşıyordu, o şakalar ne yazık ki gerçek oldu. İçeride çalışan işçi de artık bir noktada sıranın kendisine geleceğini bilerek çalışıyor. Belediye işçilerinden bahsediyoruz, bu insanlar en nihayetinde kente hizmet ediyor. Korku ve kaygı içinde halka ne kadar katkı sağlayabilirler?"

İşten çıkarmaların kayyumun sindirme politikalarından biri olduğunu belirten Erol, işçilere geçerli bir işten çıkarma nedeni bile sunulmadığını söyledi. Erol, şu ifadeleri kullandı:

"İşten çıkarılan son arkadaşlarımıza atılan mesajda ‘Gerekli lüzum üzerine’ ibaresi var, artık gerekçe bile uyduramıyorlar. Şu an Batman’a atanan üçüncü kayyum dönemini yaşıyoruz. İki dönemdir kayyum yönetiminde olan bu kentte biliyoruz ki bu işten çıkarmalar da biat ettirmek, belediyeye ise kendi kadrolarını yerleştirmek için. Önceki dönemlerde de işçilerin birer birer çıkartılıp ardından bin kişilik toplu işe alım yapıldı. Yine de, ne yaparlarsa yapsınlar, bize boyun eğdiremeyecekler. İşçilerin günlerdir tuttuğu nöbet de bunun somut kanıtı."

Eş Genel Başkan Çekdar Özlük ise, "Gerekçeler aslında işçi kıyımının ne kadar keyfi olduğunu gösteriyor. Bu kadar keyfi bir şekilde işçileri işinden etmek hiçbir etik, ahlak ve yasaya sığmaz. Adalet Bakanının Amasya’da işten atılan emekçilere gösterdiği duyarlılığını Batman’daki işçiler için de göstermesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.