Batman'da kayyumu protesto eden yurttaşları darbederek gözaltına alan polislere soruşturma açıldı

Batman Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından çıkan protestolarda bazı yurttaşları darbederek gözaltına alan polislerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman Valiliği, "Gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

4 Kasım sabahı DEM Parti'nin yüzde 64 ile kazandığı Batman Belediyesi'ne kayyum atanmış ve belediye başkanı Gülistan Sönük görevden uzaklaştırılmıştı.

Kayyum atanmasının ardından iradesine sahip çıkan yurttaşlar belediye önüne gelerek İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararını protesto etti. Bu sırada polislerle bazı eylemciler arasında çıkan kavga götüntülere yansıdı.

Batman Valiliği, iradelerinin gasbedilmesini protesto eden yurttaşları darbederek gözaltına alan polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Batman’da güvenlik kuvvetlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan gruba müdahale sonrası, gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır."