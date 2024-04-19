Batman'da kolu iş makinesine sıkışan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman'da ayakkabı imalat atölyesinde kolu iş makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan ayakkabı imalat atölyesinde çalışan Ramazan Çelik'in (52) kolu paketleme makinesinde sıkıştı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çelik'in kolu ekiplerin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kolunda ezilme ve zedelenme olan Çelik, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.