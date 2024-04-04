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Batman'da minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 04.04.2024 16:57
  • Giriş: 04.04.2024 16:57
  • Güncelleme: 04.04.2024 16:57
Kaynak: AA
Batman'da minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi

Batman'da durdurulan bir minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 3 Nisan'da şüpheli bir araç takibe alındı.

Batman-Kozluk kara yolunun havalimanı kavşağında durdurulan minibüste, narkotik köpek yardımıyla yapılan aramada, siyah bir torbada 3 kilo 810 gram eroin bulundu, S.M. ve S.M. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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