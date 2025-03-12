Batman'da motosikletli kapkaç kamerada

BATMAN'da motosikletle kapkaç yapan 2 şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalandı. Kapkaç olayları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan 2 kapkaç olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikletle kapkaç yapan şüphelileri tespit etti. 2 şüpheli düzenlenen operasyonla kapkaçta kullandıkları motosikletle yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kapkaç anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)