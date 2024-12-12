Batman'da müzisyenin şüpheli ölümü: Cansız bedeni arazide bulundu

Batman’da, düğünlerde bağlama çalan müzisyen Bengin Tokay’ın (32) arazide silahla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Batman-Beşiri yolu üzerindeki arazide dün gece saatlerinde hareketsiz yatan erkeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, bu kişinin başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin düğünlerde bağlama çalan müzisyen Bengin Tokay olduğu tespit edildi. Evli ve 4 çocuk babası Tokay'ın cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı