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Batman'da örtü yangını 8 saatte söndürüldü; 100 dönüm alan zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 17.08.2024 13:42
  • Giriş: 17.08.2024 13:42
  • Güncelleme: 17.08.2024 13:42
Kaynak: DHA
Batman'da örtü yangını 8 saatte söndürüldü; 100 dönüm alan zarar gördü

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi köyünde dün gece saatlerinde çıkan örtü yangını, 8 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 100 dönüm alan zarar gördü.

Dera mezrası yakınlarında dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kozluk ve Batman belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 100 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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