Batman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Alma (58), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. İbrahim Alma yönetimindeki motosiklet ile S.G.'nin (20) kullandığı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İbrahim Alma, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Alma'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

