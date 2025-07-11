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Batman'da park halindeki otomobil alev aldı

Batman'da park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Güncel
  • 11.07.2025 13:46
  • Giriş: 11.07.2025 13:46
  • Güncelleme: 11.07.2025 13:49
Kaynak: İHA
Batman'da park halindeki otomobil alev aldı
Fotoğraf: İHA

Batman'da park halindeyken yanan otomobilde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobil aniden alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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