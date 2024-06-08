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Batman'da pencereden düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Batman'da 3'üncü kattaki pencereden düşen bebek hayatını kaybetti.

Güncel
  • 08.06.2024 01:20
  • Giriş: 08.06.2024 01:20
  • Güncelleme: 08.06.2024 01:25
Kaynak: AA
Batman'da pencereden düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
AA

Batman'da pencereden düşen bebek hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, Belde Mahallesi'nde bir binanın 3. katında bulunan evin penceresinden 1 yaşındaki M.A.T. zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.A.T. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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