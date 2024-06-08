Batman'da pencereden düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Batman'da 3'üncü kattaki pencereden düşen bebek hayatını kaybetti.

Batman'da pencereden düşen bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Belde Mahallesi'nde bir binanın 3. katında bulunan evin penceresinden 1 yaşındaki M.A.T. zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.A.T. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.