Batman'da petrol arama sahasında genişletme kararı
Resmi Gazete'de yayımlanan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kararına göre, TPAO'nun Batman sınırları içinde kalan petrol arama ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, 15 bin 216 hektarlık petrol arama ruhsat sahasına 8 bin 873 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.