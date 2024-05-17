Batman'da petrol sahasında çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde öğle saatlerinde, Çakıllı petrol sahasında enerji nakil hattı çekilirken akıma kapılan İrfan Demir isimli işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da petrol sahasında elektrik akımına kapılan İrfan Demir isimli işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Beşiri ilçesi Beşpınar köyü yakınındaki Çakıllı petrol sahasında meydana geldi.

Elektrik dağıtım firması çalışanları İrfan Demir ile O.B. ve S.O. enerji nakil hattı çekildiği sırada akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İrfan Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı diğer 2 işçi ilk müdahalenin ardından Beşiri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İrfan Demir’in cansız bedeni ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralı işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İrfan Demir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Balpınar beldesinde toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.