Batman'da petrol sahasındaki vinç, alev alev yandı

BATMAN’da petrol sahasındaki bir vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı.

Raman Dağı bölgesinde bulunan Raman 84 petrol kuyusu yanında bulunan bir vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangında vinç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)