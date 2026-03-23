Batman'da sağanak: Yağışın etkisiyle bir ev çöktü

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir evin bir bölümü çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, sokak kaya ve toprak parçalarıyla kaplandı.

Güncel
  • 23.03.2026 12:08
  • Giriş: 23.03.2026 12:08
  • Güncelleme: 23.03.2026 12:10
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir evin bir bölümü çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Pınarbaşı Mahallesi’ndeki evin bir bölümü, yağışın etkisiyle çöktü.

Ev sahibinin şehir dışında olması nedeniyle olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Çökmenin etkisiyle kaya parçaları ve toprak yığını sokağa düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sokağın temizlenmesi için çalışma başlattı.

