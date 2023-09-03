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Batman'da şarampole devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.09.2023 18:44
  • Giriş: 03.09.2023 18:44
  • Güncelleme: 03.09.2023 18:44
Kaynak: AA
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Batman'da şarampole devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

S.A. (44) idaresindeki 72 DH 137 plakalı hafif ticari araç, Becirman mevkisinde şarampole devrildi.

Sürücünün yanı sıra araçta bulunan N.A. (46), R.A. (28), H.A. (15), A.A. (16) ve E.A. (50) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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