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Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.06.2025 20:27
  • Giriş: 15.06.2025 20:27
  • Güncelleme: 15.06.2025 20:27
Kaynak: AA
Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasret Hasar'ın (24) kullandığı 34 KDV 923 plakalı otomobil, Dövecik köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki kardeşi Yunus Hasar (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Hasar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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