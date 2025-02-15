Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
N.S'nin (33) kullandığı otomobil, merkeze bağlı Diktepe köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki A.A. (33) ve Ö.A.A. (6) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.