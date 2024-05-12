Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'da silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik düzenlenen Mercek-18 Operasyonu'nda 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Batman'da yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik Mercek-18 Operasyonu düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesine baskın düzenlendi. 4 şüpheli yakalanırken; 21 ruhsatsız tabanca, 155 silah gövdesi, 100 üst kapak, 116 namlu, 167 şarjör, 230 kabza kapağı, model basımı yapan lazer makinesi, freze makinesi, zımpara makinesi, kaynak makinesi, lehim makinesi, spiral makinesi, silah sürgüsü taşlama makinesi, silah boyama küveti ile silah yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" dedi.

Haber: ANKARA, (DHA)