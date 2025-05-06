Batman'da silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Kaçar (18) hayatını kaybetti, Y.K. (20) yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Petrolkent Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin Kaçar ve Y.K., tabancadan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Kaçar, hayatını kaybetti. Kaçar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayın gece boyunca devam etmesi nedeniyle polis ekipleri hastane, morg ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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