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Batman'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Ajans Haberleri
  • 23.08.2023 14:28
  • Giriş: 23.08.2023 14:28
  • Güncelleme: 23.08.2023 14:29
Kaynak: AA
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Batman'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. (25) ve kardeşi Y.T. (21) silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan kardeşler, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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