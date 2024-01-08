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Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.01.2024 05:44
  • Giriş: 08.01.2024 05:44
  • Güncelleme: 08.01.2024 05:44
Kaynak: DHA
Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

BATMAN'da iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S. (41), R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. 

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