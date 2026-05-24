Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Batman'ın Beşiri ilçesinde sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın Ş. isimli çocuk, hayatını kaybetti.

Güncel
  • 24.05.2026 17:14
  • Giriş: 24.05.2026 17:14
  • Güncelleme: 24.05.2026 17:22
Kaynak: AA
Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Fotoğraf: AA / Arşiv
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Batman'da sulama havuzuna düşen çocuk öldü.

Beşiri'de Doğankavak köyünde tarımsal sulama amacıyla kullanılan havuz kenarında oynayan Aydın Ş, dengesini kaybederek havuza düştü.

Bir süre sonra durumu fark eden yakınları tarafından sudan çıkarılan çocuk, Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BirGün'e Abone Ol